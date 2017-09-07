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16:50 | Футбол — Испания

Чемпионат Испании можно бесплатно смотреть в "Одноклассниках"

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Компания "Телеспорт" и "Одноклассники" договорились о трансляциях матчей чемпионата Испании в социальной сети. В течение сезона-2017/18 в группе канала "Сила" в ОК будут проходить прямые эфиры поединков примеры. Первый эфир состоится уже в эту субботу, 9 сентября. В этот день будет поочередно показано четыре матча третьего тура: "Реал" – "Леванте" (начало трансляции в 13.40), "Валенсия" – "Атлетико" (17.15), "Севилья" – "Эйбар" (19.30) и "Барселона" – "Эспаньол" (21.45). Доступ к трансляциям бесплатный. (Филипп ПАПЕНКОВ) (0+)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Чемпионат Испании с первого тура показывает "В контакте" на Сила ТВ (комментатор Уткин), Setanta sport (комментатор на русском какой-то чудик),украинский канал Футбол 1,2 (комментарий на украинском).

16:59