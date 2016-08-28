В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 2-го тура в первом дивизионе. В одном из них "Атлетик" принимает "Барселону". Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетик" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 5,68 - Н 4,45 - П2 1,54

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3. Центральный матч тура. "Барселона" показала хороший уровень готовности к сезону в последних матчах, но в Бильбао каталонцам не бывает легко никогда. Для Неймара даже хорошо, что он пока не вернулся с олимпийских каникул – в Бильбао бразильца очень не любят как болельщики, так и футболисты "Атлетика", всегда готовые сыграть против форварда жестче разумного. Травмированы у "Барсы" Матье и Иньеста.

Интересно, кого Луис Энрике поставит в ворота. Клаудио Браво уже ушел в "Манчестер Сити", тер Штеген только недавно приступил к тренировкам после травмы и едва ли находится в оптимальной готовности, новичок Силлессен только отходит от ростовских страданий, так что шанс сыграть есть даже у третьего вратаря Масипа. Матч наверняка будет тяжелым для "Барсы", но отменная форма Месси и Луиса Суареса позволяет каталонцам рассчитывать на победу.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетик" - "Барселона".