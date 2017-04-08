Болельщики "Реала" не хотят видеть в составе команды на матч с "Атлетико" Наваса и Бэйла

По итогам опроса, проведенного порталом AS, выяснилось, что болельщики "Реала" не хотят видеть в стартовом составе команды на игру 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" нападающего Гарета Бэйла и вратаря Кейлора Наваса. По мнению болельщиков мадридцев, команда должна сыграть в дерби по тактической расстановке 4-4-2, Бэйла в составе должен заменить Иско, а Наваса – Кико Касилья.

Состав болельщиков "Реала" на игру с "Атлетико" выглядит следующим образом: Касилья – Карвахаль, Пепе, Рамос, Марселу – Модрич, Каземиру, Кроос, Иско – Бензема, Криштиану Роналду.

Мадридское дерби состоится сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" – "Атлетико"