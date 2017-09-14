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17:20 | Футбол — Испания

Болельщики "Барселоны" оскорбляли представителей "Эспаньола"


Главный арбитр матча 3-го тура чемпионата Испании "Барселона""Эспаньол" (5:0) Хесус Хиль Мансано внес в протокол поведение болельщиков хозяев поля, информирует Mundo Deportivo. Судья отметил, что в течение игры небольшая группа поклонников сине-гранатовых оскорбляла игроков и болельщиков гостей, называя их "ублюдками".

При этом Мансано подчеркнул, что большая часть болельщиков "Барселоны" вела себя дружелюбно. Тем не менее, поведение агрессивно настроенных фанатов будет рассмотрено местным КДК.

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