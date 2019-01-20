"Бетис" - "Жирона": видеотрансляция матча - в 14.00

В матче 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 января, "Бетис" принимает "Жирону".

"Бетис" с 26 очками занимает восьмое место в чемпионате Испании. У "Жироны" 24 очка и десятая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.66, ничья - 3,87, победа гостей - 5.32.

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Следить за матчем "Бетис" – "Жирона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 14.00 (время московское).

"Бетис" – "Жирона": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 20-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей