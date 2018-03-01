"Бетис" сыграл вничью с "Реал Сосьедад"

Матч 26-го тура чемпионата Испании "Бетис" - "Реал Сосьедад" завершился вничью - 0:0.

"Бетис" занимает девятое место турнирной таблицы ла лиги, навбрав 37 очков. "Реал Соьседад", в активе которого 30 очков, расположился на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

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26-й тур

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Бетис": Адан, Бартра, Манди, Дурмиси, Фирпо, Хави Гарсия, Будебуз (Хоакин, 69), Руис, Франсис Герреро, Тельо (Камараса, 83), Леон (Рубен Кастро, 69).

"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, де ла Белья, Льоренте, Одриосола, Каналес, Сурутуса (Гуриди, 66), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 73), Оярсабаль (Баутиста, 90+2).

Предупреждения: Леон, 35. Бартра, 56.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

01 марта. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).

Турнирная таблица чемпионата Испании