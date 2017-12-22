Бериссо уволен с поста главного тренера "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо отправлен в отставку, сообщает клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Ранее сообщалось, что на должность наставника команды руководство андалусийцев рассматривает Луиса Энрике.

Напомним, что в ноябре 48-летний специалист перенес операцию по удалению рака предстательной железы. "Севилья" в текущем сезоне занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав в 17-ти матчах 29 очков. Также севильцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места, где встретятся с "Манчестер Юнайтед". В группе испанцы играли с московским "Спартаком" (1:5, 2:1).