Бериссо уволен с поста главного тренера "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо отправлен в отставку, сообщает клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Ранее сообщалось, что на должность наставника команды руководство андалусийцев рассматривает Луиса Энрике.
Напомним, что в ноябре 48-летний специалист перенес операцию по удалению рака предстательной железы. "Севилья" в текущем сезоне занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав в 17-ти матчах 29 очков. Также севильцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места, где встретятся с "Манчестер Юнайтед". В группе испанцы играли с московским "Спартаком" (1:5, 2:1).
El #SevillaFC destituye a Eduardo Berizzo– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 22 декабря 2017 г.
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knyaz boltconskiy
warning_CSKA_is_here вряд ли уволmнение связано с резалтами___________________Зачем тогда этот цирк?Сказали бы прямо-"по состоянию здоровья" А так,как-то не по человечески получается.
01:38
igogohruhru
Эх, не вовремя Валера в Ростов уехал.
01:27
freak
Да непонятно. Я думал Европа это гуманизм, а тут такое... Результаты вроде неплохие, чего они хотели место в тройке?! Возможен конечно сговор, что ему дадут хорошие отступные под эту формулировку.
00:11
warning_CSKA_is_here
вряд ли уволmнение связано с резалтами, 5-е место, пусть и с 17-ю играми (у других игра в запасе, а у Реала вообще 2). вряд ли они прыгнут выше этого - Барса, Реал, Атлетико, Валенсия останутся в 4-ке. Да и из группы ЛЧ вышли, хотя дальше МЮ. скорее всего, из-за здоровья выгнали
23:51 22 декабря