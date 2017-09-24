Бензема вновь попал в аварию в Мадриде

Нападающий "Реала" Карим Бензема в очередной раз стал участником ДТП в Мадриде, информирует AS. На своем автомобиле Audi RS6 француз столкнулся с Nissan Note.
Отмечается, что оба водителя не пострадали, но в качестве меры предосторожности прошли медобследование. Бензема далеко не в первый раз становится участником ДТП. После перехода в "Реал" в 2009 году форвард стабильно попадает в разнообразные истории на дорогах и постоянно общается с представителями полиции.
📣📣The Accident of Karim Benzema with his black car Audi but nothing serious for our player pic.twitter.com/hliKuvfwfR– Abdoul (@Abdoul95008547) 23 сентября 2017 г.
Serenky25
Бензема уверен в братстве кольца.
09:06