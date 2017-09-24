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08:47 | Футбол — Испания

Бензема вновь попал в аварию в Мадриде

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Нападающий "Реала" Карим Бензема в очередной раз стал участником ДТП в Мадриде, информирует AS. На своем автомобиле Audi RS6 француз столкнулся с Nissan Note.

Отмечается, что оба водителя не пострадали, но в качестве меры предосторожности прошли медобследование. Бензема далеко не в первый раз становится участником ДТП. После перехода в "Реал" в 2009 году форвард стабильно попадает в разнообразные истории на дорогах и постоянно общается с представителями полиции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Бензема уверен в братстве кольца.

09:06