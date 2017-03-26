Бензема посоветовал Мбаппе не торопиться с переходом в топ-клуб

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметил, что форварду "Монако" Кильяну Мбаппе не стоит торопиться с переходом в большую команду. Ранее сообщалось, что 18-летний француз интересен действующему клубу Бензема.

– Я перешел в "Реал", когда мне было 21, – цитирует Daily Mail Бензема. – На тот момент я уже многого добился в "Лионе", но после перехода в новый клуб мне будто дали пощечину. Первый год в Испании был крайне тяжелым для меня. Семьи не было рядом, жизнь сильно поменялась.

Люди говорят, что Мбаппе – сильный игрок, поэтому я надеюсь, что он не будет торопиться принимать определенные решения. Думаю, не стоит покидать родину в столь юном возрасте. Да, дела сейчас идут хорошо, но когда все поменяется – будет много проблем. Ему всего 18, а о нем говорят везде и каждый день. Никто не знает, как Мбаппе выдержит это давление.