"Барселона" возмущена дисквалификацией Месси на четыре матча

"Барселона" выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации нападающего Лионеля Месси. После матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Аргентиной и Чили (1:0) дисциплинарный комитет ФИФА принял решение об отстранении форварда на четыре игры за оскорбление судьи. Также футболист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Текс сообщения, опубликованного на официальном сайте каталонского клуба:

"Барселона" выражает удивление и возмущение действиями дисциплинарного комитета ФИФА, наложившего дисквалификацию на Лионеля Месси, которая начинается с матча Аргентина - Чили. Клуб считает данную меру наказания несправедливой и непропорциональной.