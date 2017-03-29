12:30 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" возмущена дисквалификацией Месси на четыре матча

0
0
0
0

"Барселона" выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации нападающего Лионеля Месси. После матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Аргентиной и Чили (1:0) дисциплинарный комитет ФИФА принял решение об отстранении форварда на четыре игры за оскорбление судьи. Также футболист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Текс сообщения, опубликованного на официальном сайте каталонского клуба:

"Барселона" выражает удивление и возмущение действиями дисциплинарного комитета ФИФА, наложившего дисквалификацию на Лионеля Месси, которая начинается с матча Аргентина - Чили. Клуб считает данную меру наказания несправедливой и непропорциональной.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...