"Барселона" ушла от поражения в матче с "Эспаньолом" благодаря голу Пике

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Эспаньолом" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Херарда Морено. Гости ушли от поражения благодаря голу Жерара Пике.

Отметим, что беспроигрышная серия "Барселоны" в этом розыгрыше чемпионата Испании насчитывает 22 матча - это является рекордом клуба. Предыдущая ничья в матче с участием команды Эрнесто Вальверде была зафиксирована 2 декабря 2017 года - тогда каталонцы сыграли вничью с "Сельтой" (2:2).

Напомним, сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков. У занимающего вторую строчку "Атлетико" 46 баллов и игра в запасе.

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22-й тур

"Эспаньол" - "Барселона" - 1:1 (0:0)

Голы: Морено, 66 (1:0). Пике, 82 (1:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро (Хави Лопес, 76), Давид Лопес, Налду, Кариколь, Леу Баптистан (Санчес, 86), Виктор Санчес, Дардер, Гранеро, Хурадо (Серхио Гарсия, 61), Морено.

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Серхи Роберто, 59), Пике, Юмтити, Динь (Жорди Альба, 75), Филиппе Коутинью, Бускетс, Паулинью, Иньеста, Пако Алькасер (Месси, 59), Луис Суарес.

Предупреждения: Бускетс, 29. Налду, 40. Юмтити, 52. Наварро, 70. Серхио Гарсия, 79. Морено, 84. Жорди Альба, 86.

Судья: Хиль Мансано.

4 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8 Stadium).

Трансляция матча "Эспаньол" - "Барселона"