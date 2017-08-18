"Барселона" продала одну футболку Паулинью в день его презентации

"Барселона" не смогла заработать много денег на продаже футболок новичка команды Паулинью. Как сообщает Goal, в фирменном магазине была продана одна футболка с именем и номером бразильца.

Напомним, что Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу", в составе которого он выступал на протяжении двух лет. Он провел во всех турнирах 95 матчей, забив 28 голов. У полузащитника есть опыт выступлений в Европе – он играл два сезона в "Тоттенхэме" (67 матчей, 10 голов), в который перешел из "Коринтианса" (161 игра, 34 мяча).

Паулинью оконфузился во время презентации в "Барселоне". Видео