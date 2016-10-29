"Барселона" победила "Гранаду" в 1500-м матче на "Ноу Камп"

"Барселона" победила "Гранаду" в матче 10-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч провел хавбек каталонцев Рафинья. В текущем сезоне на его счету уже 5 голов в 6 играх ла лиги. Отметим, что эта игра стала 1500-й на стадионе "Ноу Камп".

В турнирной таблице "Барселона" отстает от лидирующего "Реала" на два очка, "Гранада" пока не одержала ни одной победы идет на последнем месте с тремя ничьими.

Чемпионат Испании

Ла лига

10-й тур

"Барселона" - "Гранада" - 1:0 (0:0)

Гол: Рафинья, 48.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Юмтити, Динь, Ракитич, Рафинья, Д.Суарес (Андре Гомиш, 71), Месси, Л.Суарес (Пако Алькасер, 83), Неймар.

"Гранада": Очоа, Куэнка, Ломбан, Везу, Сонье, Габриэл Силва, Карсела-Гонсалес, Уче, Тораль (Сампер, 77), Перейра (Бога, 60), Кравец (Барраль, 72).

Предупреждения: Габриэл Силва, 11. Тораль, 73. Ломбан, 79. Неймар, 87. Везу, 87.

Судья: Мартинес Мунуэра.