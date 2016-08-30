"Барселона" хочет продлить контракт с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу в очередной раз отметил, что его клуб хотел бы продлить контракт с нападающим Лионелем Месси​. Срок действия нынешнего соглашения с 29-летним аргентинцем заканчивается в 2018 году.

- Месси имеет еще два года контракта, но мы будем говорить с ним о продлении соглашения, потому что хотим, чтобы он продолжал играть за "Барселону", - цитирует Goal Бартомеу. - Лео очень сильный человек, с большими амбициями. Мы всегда можем рассчитывать на него.