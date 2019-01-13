"Барселона" – "Эйбар": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 13 января, "Барселона" принимает "Эйбар".

"СЭ" в этом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Барселона" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

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