"Атлетико" переиграл "Эйбар"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Эйбар" со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал нападющий "матрасников" Кевин Гамейро.

"Атлетико" занимает вторую строчку турнирной таблицы ла лиги, "Эйбар" - 7-е.

Чемпионат Испании

Ла лига

19-й тур

"Эйбар" - "Атлетико" - 0:1 (0:1)

Гол: Гамейро, 27 (0:1).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан (Диоп, 73), Серхио Энрич, Шарлес (Кике, 64), Алехо (Орельяна, 46).

"Атлетико": Облак, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Фернандо Торрес, 76), Корреа (Феррейра-Карраско, 54).

Предупреждения: Алехо, 10. Рамис, 33. Годин, 73.

Судья: Матеу Лаос.

13 января. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.

Турнирная таблица чемпионата Испании