"Атлетико" оштрафован за трансфер Черчи

"Атлетико" был оштрафован на 46 тысяч евро за нарушение правил ФИФА при подписании нападающего Алессио Черчи в 2014 году. Итальянец перебрался в Мадрид из "Торино" за 16 миллионов евро, но забил всего 1 гол в 11 матчах.

Однако этот трансфер нарушил статью ФИФА, в которой говорится, что ни один клуб не заключает договор, который позволяет любой другой стороне или любой третьей стороне получать возможность влиять на вопросы, связанные с занятостью и передачей его независимости. По информации Marca, один из фонд Катара купил 50 процентов прав на Черчи, но это не было указано в документах, переданных ФИФА.