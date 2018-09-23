"Атлетик" в меньшинстве не смог удержать победу над "Бетисом"

"Бетис" и "Атлетик" сыграли вничью (2:2) в матче пятого тура чемпионата Испании.

К 18-й минуте баски вели со счетом 2:0. Отличились Иньяки Уильямс и Рауль Гарсия. На 45-й минуте у гостей был удален Маркель Сусаэта. После этого севильскому клубу удалось отыграться. Отличились Марк Бартра и Серхио Каналес. Обе команды набрали по шесть очков и делят 12-13 места.

В следующем туре "Бетис" на выезде сыграет с "Жироной", а "Атлетик" примет "Вильярреал".

Чемпионат Испании

Примера

5-й тур

"Бетис" - "Атлетик" - 2:2 (0:2)

Голы: Иньяки Уильямс, 7 (0:1). Рауль Гарсия, 18 (0:2). Бартра, 51 (1:2). Каналес, 68 (2:2).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо (Тельо, 62), Гуардадо, Каналес, Ло Сельсо (Лорен Морон, 65), Хоакин, Санабрия, Франсис Герреро (Инуи, 78).

"Атлетик": Симон, Баленсиага, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия (Капа, 56), Эчеварриа (Сан-Хосе, 73), Дани Гарсия, Сусаэта, Иньяки Уильямс (Икер Муниаин, 82).

Предупреждения: Сусаэта, 38. Альварес, 40. Эчеварриа, 45+1. Берчиче, 50. Каналес, 53. Сидней, 70. Иньиго Мартинес, 87. Симон, 90+3.

Удаление: Сусаэта, 45.

Судья: Эстрада Фернандес.

23 сентября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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