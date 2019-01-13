"Атлетик" против "Севильи" Промеса! Видеотрансляция матча в 18.15

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 13 января, "Атлетик" принимает "Севилью".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Атлетик" – "Севилья" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

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