Артуро Видаль: "Замены Вальверде перевернули игру "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль считает, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде перевернул игру с "Райо Вальекано". По ходу встречи каталонцы проигрывали со счетом 1:2, но в конце забили два мяча и победили.

– Перестановки, произведенные тренером, изменили игру и позволили нам получить три очка, на которые мы нацеливались, – цитирует AS Видаля. – Это была сложная игра, нам пришлось проявить силу духа и стойкость, показать характер. Мы по ходу игры потеряли ритм, но замены Вальверде встряхнули игру, и я рад, что тоже стал частью этого.