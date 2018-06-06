09:11 | Футбол — Испания

"Арсенал" и "Уотфорд" интересуются голкипером "Севильи" Серхио Рико


Вратарь "Севильи" Серхио Рико вызвал интерес двух английских клубов  - "Арсенала" и "Уотфорда".

Как сообщает издание Marca, оба клуба хотят усилить вратарскую линию на следующий сезон. Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери работал с ним в "Севилье". При этом испанский клуб может покинуть еще один вратарь Давид Сория.

24-летний вратарь в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате Испании, пропустил 39 мячей и девять раз отыграл "на ноль".

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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