"Арсенал" и "Уотфорд" интересуются голкипером "Севильи" Серхио Рико

Вратарь "Севильи" Серхио Рико вызвал интерес двух английских клубов - "Арсенала" и "Уотфорда".

Как сообщает издание Marca, оба клуба хотят усилить вратарскую линию на следующий сезон. Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери работал с ним в "Севилье". При этом испанский клуб может покинуть еще один вратарь Давид Сория.

24-летний вратарь в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате Испании, пропустил 39 мячей и девять раз отыграл "на ноль".