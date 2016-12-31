Антонио Конте: "Не хочу верить в такое предложение Криштиану Роналду из Китая"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не верит слухам о том, что китайский клуб готов заплатить за нападающего "Реала" Криштиану Роналду 300 миллионов евро. Он вспомнил про переход Карлоса Тевеса в "Шанхай Шэньхуа", который сделал аргентинца самым высокооплачиваемым игроком мира.

– История про Криштиану Роналду просто невероятная, – цитирует A Bola Конте. – Речь об очень больших деньгах. Я не хочу в это верить, поскольку думаю, что неправильно платить такие деньги. Видел контракт Тевеса. Это большая сумма. От таких предложений игрокам сложно отказываться.