13:49 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Испания

Антонио Конте: "Не хочу верить в такое предложение Криштиану Роналду из Китая"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте не верит слухам о том, что китайский клуб готов заплатить за нападающего "Реала" Криштиану Роналду 300 миллионов евро. Он вспомнил про переход Карлоса Тевеса в "Шанхай Шэньхуа", который сделал аргентинца самым высокооплачиваемым игроком мира.

– История про Криштиану Роналду просто невероятная, – цитирует A Bola Конте. – Речь об очень больших деньгах. Я не хочу в это верить, поскольку думаю, что неправильно платить такие деньги. Видел контракт Тевеса. Это большая сумма. От таких предложений игрокам сложно отказываться.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Senot

Buldozer46, Китай не в Европе находится

17:37 31 декабря 2016

ЗЮК

Buldozer46,иди уроки делай.

15:28 31 декабря 2016

Buldozer46

а где финансовый фейр плей

15:02 31 декабря 2016

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