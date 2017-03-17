Андрес Иньеста: "Унсуэ готов для того, чтобы возглавить "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста считает, что Хуан Карлос Унсуэ, ассистент главного тренера Луиса Энрике, станет подходящей кандидатурой на его замену. Ранее Энрике объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона. Руководство "Барсы" обещало назвать имя нового тренера 1 июля.

- Унсуэ очень хорошо все знает, - приводит Marca слова "Барселоны". - Он был с нами до этого, остался и сейчас. Я уверен, что он готов для того, чтобы возглавить команду. Унсуэ мотивирован и способен работат. Новый тренер должен быть спокойным и иметь немного удачи. Думаю, что любой тренер нам подойдет идеально.