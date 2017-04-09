Андрес Иньеста: "Разговоры о судьях ничего не решат, им тоже непросто"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (0:2) выразил сожаление в связи с тем, что команде не удалось воспользоваться осечкой "Реала". "Королевский клуб" в этом туре сыграл вничью с "Атлетико" (1:1).

– Очень жаль, что мы упустили такую возможность вернуться в борьбу за титул, – цитирует AS Иньесту. – Надеюсь, такого не повторится, но теперь борьба в чемпионате заметно осложняется, о чем говорит нам таблица. Мы провели хороший матч, боролись до финального свистка, но иногда твоих усилий просто не хватает. Разговоры о судьях ничего не решат. Непросто за одну секунду принять правильное решение в серьезной игре.