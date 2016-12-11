Альваро Мората: "Голы Рамоса на последних минутах похожи на сказку"

Нападающий "Реала" Альваро Мората после победы над "Депортиво" в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:2) назвал сказкой голы Серхио Рамоса на последних минутах. Вчера 30-летний испанец на 90+2-й минуте после подачи с углового удара стал автором победного гола.

- Не верилось, что Рамос забьет победный гол, - цитирует пресс-служба клуба Морату. - Будем надеяться, что он продолжит делать подобное всегда, это похоже на сказку. Мы не собираемся выигрывать так каждую игру, но давайте надеяться, что такое еще случиться в будущем.