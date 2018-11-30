Агент Бэйла: "Гарету нравилось играть вместе с Роналду"

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиенту нравилось играть вместе с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду в период выступлений того за мадридский клуб.

- Бэйл очень счастлив в "Реале". Но если говорить о будущем, то на трансферном рынке нет ничего невозможного, - приводит слова Барнетта Tuttosport. - Роналду - значимая потеря для "Реала". Гарет любил играть вместе с Криштиану. Это правда, что с переходом Роналду в "Ювентус" многие суперзвезды начали по-другому смотреть на серию А.

В текущем сезоне Бэйл провел 17 матчей за "Реал", забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи. Роналду принял участие в 17 матчах в составе "Ювентуса", отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.

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