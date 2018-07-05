Абидаль обратился к СМИ с просьбой не спекулировать по поводу пересадки печени

Бывший игрок, а ныне технический директор "Барселоны" Эрик Абидаль обратился к СМИ с просьбой не спекулировать по поводу законности операции по трансплантации печени.

Ранее El Confidencial сообщила, что бывший президент сине-гранатовых приобрел донорский орган на черном рынке. Как ранее подчеркнул Абидаль, печень ему пожертвовал его двоюродный брат Жерар.

В 2011 году у Абидаля нашли раковую опухоль печени, а в 2012-м он был успешно прооперирован.

- Публикуя это фото, я хочу попросить проявить уважение моему двоюродному брату Жерару и защитить его честь. Я публично осуждаю отношение некоторых СМИ, которые продолжают подвергать сомнению законность хирургического вмешательства, которое спасло мою жизнь. Прекратите это, - написал Абидаль в Твиттере.