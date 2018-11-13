Зобнин полетит в Германию со сборной России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, несмотря на небольшое повреждение, полетит вместе со сборной России в Лейпциг на товарищеский матч с командой Германии, сообщили в пресс-службе национальной команды.

– Зобнин, как и вчера, тренируется по индивидуальной программе, но остается с нами. Он летит в Германию вместе со всеми, – сказал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

Также представитель РФС прокомментировал вызов в сборную защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева вместо травмированного Сергея Петрова: "Мышечные повреждения не позволяют ему принимать участие в дальнейшем сборе и матчах. Вместо него вызвали только что Игнатьева, ждем его приезда до отлета в Германию". (Александр Рогулев)

Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Все о сборной России - здесь