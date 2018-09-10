Яромир Змргал: "Ярче остальных в сборной России выделяется Дзюба"

Полузащитник сборной Чехии Яромир Змргал - о товарищеском матче Россия - Чехия.

– Безусловно, в предстоящей игре Россия сыграет не в лучшем своем составе, – цитируют футболиста "Известия". – Но, тем не менее, у них хватает качественных футболистов. Конечно, ярче остальных в команде выделяется Артем Дзюба. Его игру мы анализировали – он сильный, габаритный форвард, который цепляется за мяч и часто делает полезные передачи. Даже несмотря на то, что он не сыграет с Чехией, Россия показывает командную игру, много атакует, поэтому нам будет непросто.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.