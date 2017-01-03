Виталий Кафанов: "Джанаев должен быть готов в любой момент заменить Акинфеева в сборной России"

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов в интервью пресс-службе УЕФА выразил уверенность в том, что в ближайшее время Игорь Акинфеев останется основным голкипером сборной России. По словам специалиста, сейчас 30-летний страж ворот является номером один для национальной команды.

- Джанаев недавно дебютировал в основной команде страны. Есть у него шанс стать первым номером? - вопрос Кафанову.

- Сейчас его задача - закрепиться в сборной и быть готовым в любой момент заменить Игоря Акинфеева. Но вратарь номер один в России безусловно Игорь. И думаю, в ближайшие годы им останется. На его стороне уникальный опыт, сотни игр международного уровня, а у Сослана пока только десять игр в Лиге чемпионов, да одна за сборную.

- Что вы думаете об антирекорде Акинфеева в Лиге чемпионов?

- Если вы посмотрите все эти игры, то увидите, что он почти в каждой спасал - и не раз! - свою команду. Конечно, такие серии неприятны, но Акинфеев силен психологически, так что вряд ли все эти постоянные напоминания в прессе серьезно сказываются на его игре. Он очень стабилен. По большому счету, серьезные ошибки у него были только на чемпионате мира в Бразилии, но, как я уже говорил, от этого никто не застрахован.

Что касается серий, то бывает и наоборот, когда вроде бы позитивные серии напрягают. Например, в прошлом сезоне у Сослана была длительная сухая серия. Вроде бы хорошо, но мы понимали, что каждая серия когда-то кончается, и я очень переживал, чтобы этого не произошло в важной игре. Тем более что на заре карьеры, в "Спартаке", у него так и случилось. Когда выигрывали крупно какие-то матчи, даже проскальзывала мысль: может, лучше ему сейчас пропустить...