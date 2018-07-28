Вице-спикер Госдумы: "Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" заявление Екатерины Гамовой, которая раскритиковала решение Минспорта наградить футболистов сборной России званиями "Заслуженных мастеров спорта". Известная волейболистка считает, что таким образом звание обесценивается.

- За тот, не побоюсь этого слова, подвиг, который совершили наши футболисты, они, безусловно, заслуживают самой высокой спортивной награды, какая только может быть, - отметил Лебедев. – Спасибо президенту, что согласился присвоить футболистам эти высокие звания. Мы очень давно не выходили в 1/4 финала чемпионата мира, в истории российского футбола такого не было ни разу.

Считаю, что сделано все правильно. Но не исключаю, что многим спортсменам это может быть неприятно. Действительно, чтобы получить эти звания в других видах спорта, нужно выиграть либо Олимпийские игры, либо чемпионат мира. Поэтому Гамова права в этом смысле. Но с другой стороны – в других видах спорта, кроме футбола, мы периодически получаем награды и выигрываем соревнования. В футболе такое происходит не часто... (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).