Василий Березуцкий: "Игнашевич? Не уверен, смогу ли сам выступить на ЧМ-2018"

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что не уверен, сможет ли он выступить на домашнем ЧМ-2018. По словам Березуцкого, в этом вопросе стоит учитывать его футбольный возраст.
– Владислав Радимов в интервью "СЭ" сказал: "Если чуда не случится, придется вернуться Игнашевичу". Насколько сильно сказывается отсутствие многолетнего партнера по ЦСКА?
– Вне всякого сомнения, Сергей – защитник очень высокого уровня. Но здесь, мне кажется, нужно задавать вопрос не только про Игнашевича, но и про Березуцкого.
– В смысле?
– Непонятно, смогу ли я сам через два года выступить на чемпионате мира. Одно дело выйти и провести одну конкретную встречу, другое – принять участие во всем турнире. Сейчас тяжело загадывать. Посмотрим, позволит ли здоровье, физическая форма. Нужно учитывать и мой футбольный возраст. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
trops57
Чудны твои дела Господи. Предоставилась возможность просмотреть и включитьв обойму сборной новых игроков и что мы слышим? А. Бородюк: "сейчас в сб. нет возможности обкатывать новых игроков". Аа нас, что, есть уже сформированная сборная?? Если не сейчас, то когда? Вот и Березуцкий говорит о том, что не знает, выступит ли он на ЧМ 18. Дело не в том, выступит или нет. Сможет ли он выступить на современном уровне когда и скорости и тактические действия ушли вперёд? Или поиграет в контрольных играх, а потом заявит:"извините братцы, немогу". Создаётся мнение что к этому всё идёт. В КАКИЕ ЭТО ВРЕМЕНА ВЫПАЛА удача провести смотр игроков, а мы опят слышим одну и ту же песню, у нас нет игроков уровня сборной. Тогда уместен таков вопрос, а зачем тогда ввязались в проведение ЧМ? Или мало оплеух получали? Одной больше, другой меньше? Не хотелось бы возвращаться к проигранному матчу, но его проиграл Черчесов.Тренер сб Коста-Рики сколько сделал замен? А Черчесов сколько? Свежие костариканци сделали результат. Сколько угодно можно хвалить нашу команду, но результат останется в истории - мы проиграли. В этом вся суть футбола.
19:13
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
эта сволочь еще и издевается...
19:08
MAKKOR
Достойно на пенсию - проводим, похлопаем, пожелаем...
19:00
A.Alek
А кто играть будет? Вот появится кто то сильнее, тогда пожалуйста на засуженный отдых, но пока таких не видно и в ближайшие 2 года не предвидится.
18:57
igorvasilevich
Смольников вообще не понятно за какие заслуги играет в сборной и зените. Видно игрок фнл.
18:33
igorvasilevich
Включи совесть сам уйди из сборной и Цска зимой. А то карьеру кончишь клоуном.
18:32
vaysman
смольников првозит, шатов теряет мяч, пенальти не было- за что на васю наехали???
18:30