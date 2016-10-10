18:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий: "Игнашевич? Не уверен, смогу ли сам выступить на ЧМ-2018"

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Воскресенье. Краснодар. Россия - Коста-Рика - 3:4. Капитан сборной Василий БЕРЕЗУЦКИЙ после матча.Василий Березуцкий: "Сам отказался от подарка в перерыве матча с Коста-Рикой"

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что не уверен, сможет ли он выступить на домашнем ЧМ-2018. По словам Березуцкого, в этом вопросе стоит учитывать его футбольный возраст.

Владислав Радимов в интервью "СЭ" сказал: "Если чуда не случится, придется вернуться Игнашевичу". Насколько сильно сказывается отсутствие многолетнего партнера по ЦСКА?

– Вне всякого сомнения, Сергей – защитник очень высокого уровня. Но здесь, мне кажется, нужно задавать вопрос не только про Игнашевича, но и про Березуцкого.

– В смысле?

– Непонятно, смогу ли я сам через два года выступить на чемпионате мира. Одно дело выйти и провести одну конкретную встречу, другое – принять участие во всем турнире. Сейчас тяжело загадывать. Посмотрим, позволит ли здоровье, физическая форма. Нужно учитывать и мой футбольный возраст. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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trops57

Чудны твои дела Господи. Предоставилась возможность просмотреть и включитьв обойму сборной новых игроков и что мы слышим? А. Бородюк: "сейчас в сб. нет возможности обкатывать новых игроков". Аа нас, что, есть уже сформированная сборная?? Если не сейчас, то когда? Вот и Березуцкий говорит о том, что не знает, выступит ли он на ЧМ 18. Дело не в том, выступит или нет. Сможет ли он выступить на современном уровне когда и скорости и тактические действия ушли вперёд? Или поиграет в контрольных играх, а потом заявит:"извините братцы, немогу". Создаётся мнение что к этому всё идёт. В КАКИЕ ЭТО ВРЕМЕНА ВЫПАЛА удача провести смотр игроков, а мы опят слышим одну и ту же песню, у нас нет игроков уровня сборной. Тогда уместен таков вопрос, а зачем тогда ввязались в проведение ЧМ? Или мало оплеух получали? Одной больше, другой меньше? Не хотелось бы возвращаться к проигранному матчу, но его проиграл Черчесов.Тренер сб Коста-Рики сколько сделал замен? А Черчесов сколько? Свежие костариканци сделали результат. Сколько угодно можно хвалить нашу команду, но результат останется в истории - мы проиграли. В этом вся суть футбола.

19:13

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

эта сволочь еще и издевается...

19:08

MAKKOR

Достойно на пенсию - проводим, похлопаем, пожелаем...

19:00

A.Alek

А кто играть будет? Вот появится кто то сильнее, тогда пожалуйста на засуженный отдых, но пока таких не видно и в ближайшие 2 года не предвидится.

18:57

igorvasilevich

Смольников вообще не понятно за какие заслуги играет в сборной и зените. Видно игрок фнл.

18:33

igorvasilevich

Включи совесть сам уйди из сборной и Цска зимой. А то карьеру кончишь клоуном.

18:32

vaysman

смольников првозит, шатов теряет мяч, пенальти не было- за что на васю наехали???

18:30

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