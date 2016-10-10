Василий Березуцкий: "Игнашевич? Не уверен, смогу ли сам выступить на ЧМ-2018"

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что не уверен, сможет ли он выступить на домашнем ЧМ-2018. По словам Березуцкого, в этом вопросе стоит учитывать его футбольный возраст.

– Владислав Радимов в интервью "СЭ" сказал: "Если чуда не случится, придется вернуться Игнашевичу". Насколько сильно сказывается отсутствие многолетнего партнера по ЦСКА?

– Вне всякого сомнения, Сергей – защитник очень высокого уровня. Но здесь, мне кажется, нужно задавать вопрос не только про Игнашевича, но и про Березуцкого.

– В смысле?

– Непонятно, смогу ли я сам через два года выступить на чемпионате мира. Одно дело выйти и провести одну конкретную встречу, другое – принять участие во всем турнире. Сейчас тяжело загадывать. Посмотрим, позволит ли здоровье, физическая форма. Нужно учитывать и мой футбольный возраст. (Виталий АЙРАПЕТОВ)