"Вас будет не хватать!" Сборная России пожелала здоровья Дзюбе и Кудряшову

Сборная России пожелала здоровья нападающему Артему Дзюбе и защитнику Федору Кудряшову, которые не примут участия в контрольном матче против национальной команды Чехии из-за травм.
- Здоровья, парни, вас будет не хватать! Надеемся на ваше скорейшее возвращение в строй, - сообщается в Инстаграме сборной России.
Защитник Фёдор Кудряшов и форвард Артём Дзюба @artem.dzyuba не примут участия в контрольном матче с Чехией. ⠀ По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. Оба игрока отправились в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии. ⠀ Здоровья, парни, вас будет не хватать! Надеемся на ваше скорейшее возвращение в строй💪 ⠀ #СборнаяРоссии #Дзюба #Кудряшов #РоссияЧехия #ВместеМыКоманда
Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)