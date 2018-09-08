"Вас будет не хватать!" Сборная России пожелала здоровья Дзюбе и Кудряшову

Защитник Фёдор Кудряшов и форвард Артём Дзюба @artem.dzyuba не примут участия в контрольном матче с Чехией. ⠀ По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. Оба игрока отправились в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии. ⠀ Здоровья, парни, вас будет не хватать! Надеемся на ваше скорейшее возвращение в строй💪 ⠀ #СборнаяРоссии #Дзюба #Кудряшов #РоссияЧехия #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 8 Сен 2018 в 10:09 PDT