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"Вас будет не хватать!" Сборная России пожелала здоровья Дзюбе и Кудряшову

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Сборная России пожелала здоровья нападающему Артему Дзюбе и защитнику Федору Кудряшову, которые не примут участия в контрольном матче против национальной команды Чехии из-за травм. 

Здоровья, парни, вас будет не хватать! Надеемся на ваше скорейшее возвращение в строй, - сообщается в Инстаграме сборной России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитник Фёдор Кудряшов и форвард Артём Дзюба @artem.dzyuba не примут участия в контрольном матче с Чехией. ⠀ По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. Оба игрока отправились в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии. ⠀ Здоровья, парни, вас будет не хватать! Надеемся на ваше скорейшее возвращение в строй💪 ⠀ #СборнаяРоссии #Дзюба #Кудряшов #РоссияЧехия #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 8 Сен 2018 в 10:09 PDT

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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