19:40 | Футбол — Сборная России

Участие Мариу Фернандеса в матче Россия – Испания под вопросом

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что участие защитника Мариу Фернандеса в товарищеском матче с Испанией находится под вопросом, сообщает ТАСС. По словам специалиста, футболист пожаловался на свое состояние.

27-летний бразилец с российским паспортом принял участие в контрольной встрече с Аргентиной (0:1), но был замене в перерыве.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Россия - Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

И нахрена этому масаю(с) дали пачпорт. Он сразу стал болеть. Думаю он сборной ненужен. Хотя игрок хороший, но вот только играет выборочно. За конявых пасть рвет, а за сборную так трусцой с ленцой.

19:56

Vitalvass

Отлично!

19:52