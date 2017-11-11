Участие Мариу Фернандеса в матче Россия – Испания под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что участие защитника Мариу Фернандеса в товарищеском матче с Испанией находится под вопросом, сообщает ТАСС. По словам специалиста, футболист пожаловался на свое состояние.

27-летний бразилец с российским паспортом принял участие в контрольной встрече с Аргентиной (0:1), но был замене в перерыве.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.