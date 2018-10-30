"Точку в моей карьере сборной поставил после обследования в Германии". Откровения Игоря Акинфеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему он решил завершить карьеру в сборной России после ЧМ-2018.

- Когда ты начинал чемпионат мира, думал ли ты, что для тебя это последний турнир, последние матчи?

- Я, конечно, думал об этом, но не так конкретно, чтобы поставить точку в сборной сразу после финального свистка. Таких мыслей не было. Мысль была одна - сыграть достойный турнир, чтобы страна порадовалась. В первую очередь, наверное, порадовались футболисты. Играть красиво, забивать красивые голы - это удовольствие для спортсменов. А для зрителей - это праздник вдвойне. Мы видели, как гуляет Никольская, как гуляет вся Россия, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Что касается финального аккорда, то было обследование в Германии. Оно поставило финальную точку. Мы с доктором сидели и основательно обо всем разговаривали. Мы пришли к выводу, что играть на два фронта нельзя. Многие сейчас говорят: "а почему он ждал два месяца"? Все упиралось в это обследование. Я решил и поставил жирную точку в своей карьере в национальной сборной.

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