Стипе Плетикоса: "Проблема сборной России – в поздней смене поколений"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса выразил мнение, что главной проблемой сборной России является поздняя смена поколений. Он отметил, что клубам стоит вкладывать средства в развитие детского футбола.

– Есть мнение, что Бердыев должен заменить Черчесова, если сборная провалится на Кубке конфедераций.

– Это очень глубокая проблема. Она не Черчесова или Бердыева, она кроется в футбольном хозяйстве, которое долгое время в России работало неправильно. Когда шли разговоры про меня и про лимит, я всегда говорил, что этот лимит не нужен российскому футболу. Очень много денег клубы тратят на зарплаты российских футболистов, но лучше один кусочек этих денег уже семь-восемь лет вкладывать в футбольные школы и стимулировать клубы, которые это делают.

Кроме "Краснодара" и "Спартака" я не знаю, кто еще этим занимается. У больших клубов есть стабильное финансирование, а вот с маленькими дела обстоят по-другому. Я был в Ростове, там очень мало футбольных полей. Вот туда лучше было бы вкладывать деньги, чтобы развитие детского футбола шло вперед. Я думаю, что это пошло бы на пользу и сборной России. А что касается тренера сборной, то если его уволят после провала на Кубке конфедераций, мне это будет непонятно.

Мне кажется, есть еще одна важная проблема.

– Какая?

– В России поздно провели смену поколений. Надо было заранее думать и готовить команду к домашнему чемпионату мира. Если, не дай бог, Россия провалит этот чемпионат мира, будет кошмар. Но тренеру было бы намного легче, если бы смену поколений провели раньше. (Отдел футбола "СЭ")