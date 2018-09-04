Станислав Черчесов: "Уверяю вас, что опять поднимется волна критики"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед стартом в Лиге наций заявил, что команду вновь будут критиковать.

– Изменилось бы что-нибудь в вашей жизни, если бы Россия все-таки стала чемпионом мира?

– Не люблю рассуждать, что было бы, если… Мы спортсмены, и для нас самое главное – достигнуть цели. Выиграли бы чемпионат и так же сидели бы с вами спокойно и думали, как двигаться к новой цели.

Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату Европы. И начинать придется с нуля, потому что это уже другой турнир, другие соперники. И я вас уверяю, что опять поднимется волна критики, опять возникнет скептицизм – это нормально. Прошлым в большом спорте не живут, результат нужен сегодня, - цитирует тренера Forbes.

7 сентября сборная России сыграет с командой Турции в матче Лиги наций.