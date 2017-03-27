Станислав Черчесов: "Свист - это нормально. Надо делать выводы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Бельгией с пониманием оценил свист трибун на "Арене Краснодар" в игре с Кот-д'Ивуаром. По словам тренера, во время его карьеры игрока происходили схожие ситуации, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие, – сказал Черчесов. – Если кто-то посчитал, что мы свою работу выполнили плохо, нам это не критиковать и обсуждать надо, а принять и делать соответствующие выводы. Чтобы в следующий раз этого не было. Понятно, что свист – неприятно, но это нормально. Когда я играл, такое тоже бывало. И когда работал, свистели. Неприятное явление, но просто не надо до этого доводить.