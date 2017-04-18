Станислав Черчесов: "Сборная России не для того, чтобы мы кого-то возвращали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что в национальную команду вызываются игроки, которые находятся в лучшей форме в определенный момент времени. По словам специалиста, в сборной нет времени, чтобы смотреть на перспективу.

- Кокорин - яркий игрок для нашего чемпионата. Есть ли какой-то рецепт возвращения таких футболистов на прежний уровень. Можете назвать такие истории? - вопрос Черчесову.

- Мне кажется, что здесь идет речь больше о клубах, потому что игрок постоянно находится у тебя в руках. В такой ситуации ты можешь выстроить и тренировочный процесс и отношения, чтобы при каждодневном режиме вы общались - тогда футболисту можно помочь. Другое дело - сборная. Национальная команда не для того, чтобы мы кого-то возвращали. Я, наверное, знаю Кокорина лучше, чем многие. С одной стороны я отношусь к этому спокойно, с другой - с пониманием, с третьей, которая является самой главной, - достаточно критично подхожу к нему.

- Вызов в сборную - мотивация для Кокорина?

- Это касается не только Кокорина, но и игроков, которых мы не регулярно взываем. Если что-то не получается, то лучше оставить футболиста в клубе, чтобы после сбора национальной команде он проявил себя. Глядишь, что в играх чемпионата он начнет забивать, отдавать или защищаться и ловить. В данном случае мы смотрим на готовность. В сборной нет времени смотреть на перспективу. Играет тот, кто лучше.