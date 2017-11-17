Станислав Черчесов: "Сборная рада, что Дзагоев в наших рядах"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря об участии Алана Дзагоева в матчах против Аргентины (0:1) и Испании (3:3) отметил, что каждый игрок должен здраво оценивать свое текущее состояние. Хавбек ЦСКА в ноябрьских играх за национальную команду провел 45 и 62 минуты соответственно.

Напомним, Дзагоев с конца сентября по конец октября не выходил на поле из-за травмы. Ранее главный тренер сборной назвал полузащитника "виртуальным футболистом", который по потенциалу является игроком сборной.

- Как в личности, мы никогда в нем не сомневались. Команда его знает. Команда рада, что Дзагоев в наших рядах, - сказал в интервью РФС ТВ Черчесов. - Естественно, это не может его устраивать - он пропустил пару больших турниров. На том сборе у нас состоялась беседа. Иногда наступает "день X", когда надо пообщаться и понять, как мы движемся дальше. Потому что сборная - тоже команда, где каждый должен играть свою роль и занимать правильную нишу. Думаю, он сделал правильные выводы. Потому что надо расставить какие-то акценты.

Понятно, никогда нельзя делить сборную, клуб, семью... все важно, но надо расставить это по полочкам. Есть вещи глобальные, а есть локальные. Иногда наступает "день X", когда глобальность надо убрать и сосредоточиться на локальных вещах. Надо привести здоровье в порядок, понять причины этих проблем, которые возникают. Оно уже понятно. Теперь надо четко расписать, чтобы к "дню X" ты сделал то, что от тебя зависит. Видно, что Алан для себя сделал выводы. Сыграл две игры, хоть и не полностью. И тайм помог с Аргентиной, и сейчас 60 минут. Он нужен сборной, как и все. Другой вопрос, в каком состоянии.

На больном турнире, подчеркиваю, это касается любого футболиста, нужна готовность. Иногда игроки попадали в команду, когда не были готовы, но качественные. Это и тот чемпионат Европы (2016 года. - Прим. "СЭ"), и до этого большие турниры, и сам когда участвовал. Тут надо понять, на что они готовы. Но бывают ситуации, когда условный игрок не может играть 90 минут, но как тот же Дзагоев в матче с "Базелем", может перевернуть игру. Также и Глушаков вышел на 20 минут с бельгийцами (3:3) и помог переломить игру. Здесь сам игрок должен понимать - есть статус, амбиции. А насколько ты готов? Игрок должен занимать в команде нишу, понимать, чем он может нам помочь на данный момент. В команде должны быть и человеческие качества, и химия, чтобы игрок соизмерял свои возможности на сегодняшний день и правильно реагировал.