Станислав Черчесов: "Сборная приняла Фернандеса как надо, единственное - русский язык надо учить"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча с Аргентиной отметил, что футболистов нужно оставить в покое за день до игры. Он также добавил, что защитника Мариу Фернандеса хорошо приняли в команде, однако ему нужно учить русский язык.

– У нас настроение хорошее, рабочее. Еще сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов надо оставить в покое, – сказал Черчесов. – Сейчас уже не будем им мешать. Это тоже важное качество тренера.

– Что думаете о перспективах Мариу Фернандеса?

– Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами.(Александр МУЙЖНЕК)

Матч Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия - Аргентина: день перед матчем. LIVE!