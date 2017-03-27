16:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "С Бельгией Дзагоев может сыграть в первом тайме, Глушаков – во втором"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Бельгией не исключил, что на поле с первых минут появится полузащитник Алан Дзагоев, пропускавший предыдущую игру с Кот-д'Ивуаром из-за травмы, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Как состояние травмированных? Дзагоев сыграет?

– Алан выпал на два дня. У Дениса Глушакова травма посерьезнее. Выход Алана в первом тайме реален. Глушаков, скорее всего, будет готовиться ко второму тайму. Но мы еще посмотрим.

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Материалы REN-TV

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