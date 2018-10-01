Станислав Черчесов: "Не загоняйте Акинфеева в прощальные матчи, Игнашевич тоже заканчивал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде. Голкипер объявил об уходе из сборной сегодня. За Россию он провел 111 матчей с 2004 по 2018 год, на ЧМ-2018 был капитаном команды.

– Главная новость дня – уход из сборной Игоря Акинфеева. Давно он вам об этом сказал?

– Мы вчера с ним встречались. Еще до того сбора мы говорили, что он летал в Германию, проверил свое колено. Есть определенные пожелания от медиков, что колено уже так себя ведет. Он попросил сконцентрироваться на игре за клуб и завершить карьеру в сборной. Мы долго все нюансы обсуждали, но есть ситуация, которую надо принять.

– Какая ваша личная реакция на это?

– За тот период, что мы в сборной, уже многие футболисты приняли то или иное решение. Жизнь идет, все меняется. Повторю: мы долго общались, и эту ситуацию нужно принять.

– Возможен вариант, как с Сергеем Игнашевичем и возвращением в какой-то момент?

– Мы не можем думать вперед на год, месяц или день. Давайте все-таки отпустим эту ситуацию и примем ее такой, какая она есть. Всё складывается так, как складывается, прогнозировать я ничего не берусь. Во всяком случае, мы подобное не обсуждали. Мы же говорим про состояние его колена.

– С уходом Акинфеева появится ли конкуренция за место в сборной? Или теперь Лунев – безоговорочный "номер 1"?

– Конкуренция всегда была, просто Акинфеев играл хорошо, поэтому был "номер один". Если бы он играл неважно, то было бы по-другому. Акинфеев играл на хорошем уровне, поэтому вопросов к нему у нас не возникало. Сегодня мы можем сказать, что Лунев предыдущий сбор отыграл так, как надо. Мы верим в него, знаем его. На сегодняшний день в плане него у нас нет сомнений. Но все зависит только от них самих, мы никому не можем подарить место в составе.

– Акинфеева не планируете приглашать на сбор, чтобы он попрощался со сборной?

– Двери в сборной у нас всегда открыты. Но давайте не загонять Игоря в прощальные матчи. Игнашевич тоже закончил, а потом было то, что было. Оставьте ситуацию такой, какой она есть. (Александр Рогулев)

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