22:51 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Не слышал слов Глушакова об игре с Катаром"

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Сегодня. Доха. Тренировка сборной России. Денис ГЛУШАКОВ.Денис Глушаков: "Все пишут, что плохо сыграли. Но…"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" отметил, что не слышал комментария полузащитника Дениса Глушакова об игре с Катаром (1:2). Хавбек выразил мнение, что национальная команда нормально выглядела в этой встрече с соперником.

До игры с Румынией услышали Глушакова, который говорил что с Катаром сборная нормально сыграла. Как относитесь к тому, что ваш игрок так оценивает ситуацию? – спросил обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Я это слышу только от вас. Мы сыграли. То, что было внутри – это уже мое дело. Почему "Спартак" проиграл кипрскому клубу? Футболисты должны знать, что не имеют права проигрывать. Мы проигрываем вместе.

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