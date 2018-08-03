Станислав Черчесов: "Нам в Кремле понравилось. Поэтому мотивация есть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда должна продолжать добиваться результатов, чтобы вновь попасть в Кремль на встречу с Президентом страны. По его словам, у команды есть мотивация двигаться дальше.

– В чем теперь мотивация? Что выше? Выше 1/2 финала и финал, – отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер". – На встрече в Кремля мы сказали, что чтобы опять туда попасть, надо реальных титулов добиваться. А нам в Кремля понравилось. Поэтому мотивация есть.

Хотелось бы, чтобы этот интерес, который сейчас возник, который вся страна вместе соорудила… Читал, что стадион в Самаре будет полный, что на арене в Волгограде 30 тысяч. Интерес есть, интерес продолжается, инфраструктура есть, народ семьями ходит. Главное наше завоевание – это то, что осталось. Теперь это надо развивать. ​