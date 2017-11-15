Станислав Черчесов: "Глушаков в воротах? Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со сборной Испании (3:3) пошутил, что голкиперам национальной команды нужно играть лучше, чтобы не проиграть место в основе Денису Глушакову. Напомним, что полузащитник встал в ворота на последних минутах игры из-за травмы Андрея Лунева.

– Готовы к таким форс-мажорным ситуациям, как сегодня, когда пришлось встать в ворота полевому игроку. Сначала это хотел сделать Кокорин, но в итоге встал Глушаков.

– Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции! Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься, играть хорошо. Жалко, что Андрюха получил травму. Надеемся, что все обойдется.

(Вмешивается пресс-атташе сборной России): Сейчас Лунев находится на пути в больницу с нашим доктором. Когда будут какие-то результаты, мы их сразу сообщим.

– Сегодня Брайан Идову дебютировал за сборную Нигерии и забил гол. Собираетесь его вызывать?

– По-моему, мы на пресс-конференции после матча Россия – Испания...

– Хотели бы встретиться с испанцами в группе ЧМ-2018?

– Честно? Нет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)