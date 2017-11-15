Станислав Черчесов: "Глушаков в воротах? Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со сборной Испании (3:3) пошутил, что голкиперам национальной команды нужно играть лучше, чтобы не проиграть место в основе Денису Глушакову. Напомним, что полузащитник встал в ворота на последних минутах игры из-за травмы Андрея Лунева.
– Готовы к таким форс-мажорным ситуациям, как сегодня, когда пришлось встать в ворота полевому игроку. Сначала это хотел сделать Кокорин, но в итоге встал Глушаков.
– Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции! Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься, играть хорошо. Жалко, что Андрюха получил травму. Надеемся, что все обойдется.
(Вмешивается пресс-атташе сборной России): Сейчас Лунев находится на пути в больницу с нашим доктором. Когда будут какие-то результаты, мы их сразу сообщим.
– Сегодня Брайан Идову дебютировал за сборную Нигерии и забил гол. Собираетесь его вызывать?
– По-моему, мы на пресс-конференции после матча Россия – Испания...
– Хотели бы встретиться с испанцами в группе ЧМ-2018?
– Честно? Нет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
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