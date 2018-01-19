Станислав Черчесов: "Джикия справится с травмой и вернется еще сильнее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал ощественность не зацикливаться на том, сыграет ли защитник "Спартака" и национальной команды Георгий Джикия на чемпионате мира 2018 года. В четверг, 18 января, игрок обороны красно-белых получил травму в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1) - после игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

- Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки, - цитирует официальный сайт РФС Черчесова. - Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй.

Напомним, Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года. За это время он принял участие в 8 матчах.

Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия