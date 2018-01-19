11:18 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Джикия справится с травмой и вернется еще сильнее"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал ощественность не зацикливаться на том, сыграет ли защитник "Спартака" и национальной команды Георгий Джикия на чемпионате мира 2018 года. В четверг, 18 января, игрок обороны красно-белых получил травму в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1) - после игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

- Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки, - цитирует официальный сайт РФС Черчесова. - Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй.

Напомним, Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года. За это время он принял участие в 8 матчах.

Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018
14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия
19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет
25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/88490.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Lennon

Поддерживаю предыдущего оратора! Лучше бы этот умник сказал, как он собирается выкручиваться из ситуации..... Черчесов не тот тренер, который нужен сборной России!

13:38

Островзаячий

Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России_________Мы зациклины как бы побыстрее после весних матчей Вас сняли. А так всё нормально, готовимся помальку.

13:13