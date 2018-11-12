Станислав Черчесов: "Ари вспомнил, что я – первый, кто его заметил в России"

– Очень много травмированных в команде.

– Радости нам это не доставляет, но современный футбол без травм не бывает. Понятно, что не хотелось бы такого количества, но что есть, то есть. Мы ничего не можем поменять, и исходим из того, кто у нас есть в составе.

– Впервые вызван в команду Ари. Что скажете?

– Мы вчера с ним разговаривали по телефону, сегодня разговаривали лично. И он вспомнил, что первый человек в России, который его заметил, это я. Так, на всякий случай. Следим мы друг за другом давно, но получил паспорт он только сейчас. Подчеркиваю: никто его об этом не просил, он это сам сделал. Мы же внимательно смотрим за игроком, который может играть за сборную, не важно: играет он в России или за рубежом. На этот сбор мы не планировали вызывать, не хотели делать много изменений. Но так как Артем травму получил, его надо было кем-то менять. Он здорово играет и свой шанс заслужил. (Александр Рогулев)