Сергей Шавло: "Лунев был героем матча Турция - Россия"

Бывший игрок и генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло- о матче Лиги наций Турция - Россия (1:2).

– Сыграли хорошо. Учитывая, что по сравнению с ЧМ-2018 были серьезные изменения в составе, команде удалось навязать свою игру турецкой сборной. К тому же на ее поле. В первом тайме смотрелись целостно, очень хорошо двигались. Во второй половине немного подустали. Последние 20 минут пришлось сидеть в обороне. Но помог опыт игры с Испанией. Удалось довольно дисциплинировано отбиться от массированных атак хозяев и одержать победу.

– Кто стал героем матча?

– Вратарь Андрей Лунев. Он спас сборную в трех моментах. Молодец. В целом считаю, что мы заслужили победу.

– Что больше всего порадовало в игре сборной?

– Команда билась, никто не выпадал из игры, на поле был единый коллектив. Это отмечал и новый капитан Артем Дзюба, и другие футболисты сборной. Понятно, что играли не самым оптимальным составом. Когда все лучшие игроки страны вернутся в строй, наша сборная будет еще сильнее, - цитируют Шавло "Известия".

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